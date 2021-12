All'ex Vgs inaugura un locale con protagonista la botanica

Sabato (18 dicembre), alle 17, andrà in scena l’inaugurazione di un nuovo locale nella zona del Vgs, in via Carpignola, 48B. Si chiamerà “Botanica Cafe” ed è un progetto nato da un’idea del presidente dei Chioschisti di spiaggia di Cattolica nonché titolare del ristorante “Il Coloniale” Enrico Giovanetti e, soprattutto, da sua nuora Valentina Ercoles che, al Coloniale, si è “fatta le ossa”.

«Sarà un locale in cui si farà bar e piccola ristorazione, aperto tutti i giorni e, naturalmente, anche durante la pausa pranzo, dove verranno serviti panini, piadine, insalate, poké e tante altre cose prelibate oltre agli aperitivi alla sera – spiega Giovanetti -. Il locale è grande circa 110 metri quadrati con uno spazio ampio all’esterno. Abbiamo deciso di chiamarlo così, a dir la verità è stata mia nuora a volerlo battezzare in questo modo, perché a lei piace molto il tema “green”, infatti all’interno ci saranno molte piante".

La gestione sarà affidata totalmente a Valentina, che potrà contare su uno staff giovane ma preparato. Valentina ha soltanto 27 anni, ma ha già fatto esperienza nella ristorazione. "In questo progetto io le ho dato solo una mano - sottolinea Giovanetti -. Abbiamo creduto fin da subito, così come la passata amministrazione comunale, nella riqualificazione e rilancio di questa area per troppo tempo abbandonata a se stessa. Abbiamo visto che molti uffici sono occupati, che nascerà un nuovo supermercato e un nuovo palazzetto e quindi la gente ritornerà a frequentare anche questa zona di Cattolica. Abbiamo deciso anche noi di scommettere sull’ex Vgs e siamo sicuri di non esserci sbagliati».