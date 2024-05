Expodental Meeting si consolida, con 20 mila visitatori e un +33% rispetto al 2022

Expodental Meeting archivia l’edizione 2024 come un successo e si conferma la più importante manifestazione italiana del dentale e tra le più visitate in Europa. I numeri non mentono: sono 20.000 i visitatori, segnando un +33% rispetto all’edizione 2022. Gli odontoiatri crescono, sempre paragonati alla stessa edizione, del 49% e gli odontotecnici del 66%. Complice un programma scientifico dedicato per entrambe le categorie che hanno particolarmente apprezzato tutte le sessioni e aderito entusiasticamente a quelle di medicina estetica gli odontoiatri e al ricchissimo programma di Tecnodental Forum gli odontotecnici.

Il programma scientifico ha accontentato tutte le categorie professionali con l’organizzazione di corsi specifici anche per Aso e igienisti e l’erogazione di ore certificate e crediti Ecm anche per queste due categorie. Non meno interessante la parte espositiva che ha ospitato, per la prima volta a Expodental Meeting, anche aziende di medicina estetica e rinnovato le presenze di aziende dell’odontotecnica per un totale complessivo di 388 aziende su una superficie di 60.000 metri quadrati e 8 padiglioni.

Particolarmente apprezzate le iniziative di comunicazione e Expodental Meeting TV che ha nutrito un canale dedicato YouTube con le interviste ai protagonisti istituzionali della manifestazione e a tutte le aziende che hanno voluto raccontare le loro novità di prodotto o di servizio.

Sono stati diversi gli ospiti in rappresentanza di Stato e Comune, come il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, l’onorevole Marcello Gemmato, il senatore Marco Croatti, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il vicedirettore Generale Ita Maurizio Forte e l’assessore al Comune di Rimini Francesca Mattei che, accompagnati dai presidenti Unidi e Promunidi, Fabio Velotti e Luigi Fanin, e dal presidente Ieg, Maurizio Ermeti, hanno percorso i corridoi della manifestazione e si sono intrattenuti con alcuni degli imprenditori presenti. Il viceministro Valentini ha sottolineato come la sua presenza testimoniasse la rinnovata attenzione del Governo nei confronti del settore dentale, eccellenza del Made in Italy e l’Assessore Mattei ha confermato l’imprescindibilità di Expodental Meeting per Rimini e per tutto il territorio.

Tra le tante novità della manifestazione, le nuovissime sale corsi gonfiabili illuminate, mai viste in una fiera italiana, hanno catturato l’attenzione di tutti, visitatori ed espositori.

In fiera è stata lanciata anche la nuova campagna di comunicazione Expodental Meeting 2025, caratterizzata da una immagine dal forte impatto cromatico, frutto di un mix di tecniche tradizionali e opzioni avanzate basate sull’IA, e da un copy, Il futuro si vede meglio da qui, che rappresenta la chiave di lettura della comunicazione: la volontà di ricordare che Expodental Meeting è un evento che da sempre, e oggi ancora di più, permette di guardare al futuro del settore dentale da un punto di vista privilegiato.

Expodental Meeting, inoltre, grazie al lavoro congiunto di Ita (Italian Trade Agency) e Unidi (Unione Industrie Dentarie Italiane), e alla collaborazione di Ieg (Italian Exhibition Group), anche quest’anno ha ospitato una interessante delegazione di una quarantina di dealer, selezionati attraverso gli uffici competenti della rete estera di Ita Agenzia, provenienti dai seguenti paesi: Argentina, Azerbaijan, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Etiopia, Georgia, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kenya, Perù, Stati Uniti, Tanzania, Uganda, Uruguay. Nel corso dei primi due giorni di svolgimento della manifestazione, è stato organizzato un serrato programma di incontri, oltre 500, tra i dealer e le aziende italiane espositrici sulla base delle rispettive manifestazioni di interesse.

Durante la manifestazione Unidi ha svelato i contorni di un progetto dedicato agli odontotecnici, sorta di spin off di Tecnodental Forum: Tecnodental Mediterraneo, in programma l’8 e il 9 novembre al Tarì di Caserta, centro orafo di eccellenza che apre le sue porte a manifestazioni di diversa natura e che riconosce nel mondo odontotecnico una vicinanza per l’uso dei materiali e delle tecnologie.

Il prossimo appuntamento, quindi, dopo la tappa casertana di Tecnodental Mediterraneo, è a Rimini con Expodental Meeting 2025, dal 15 al 17 maggio.