Expodental Meeting, l'alluvione rallenta la fiera: visitatori in flessione del 40% rispetto al 2022

Expodental Meeting 2023, in scena a Rimini dal 18 al 20 maggio, ha chiuso i battenti registrando un bilancio molto positivo per ciò che riguarda la parte espositiva e deve invece fare i conti con la tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna per il numero di visitatori intervenuti e il programma scientifico. Hanno esposto a Expodental Meeting oltre 300 aziende su una superficie totale lorda di 56.000 metri quadrati, mentre i visitatori hanno subito una flessione del 40% rispetto al 2022. Erano previsti a calendario oltre 70 eventi con circa 150 relatori, ma non tutti hanno potuto svolgersi e per alcuni corsi i relatori sono stati collegati online.

Unidi, in collaborazione con Ita, ha accolto a Expodental Meeting una ricca delegazione estera composta di oltre 60 dealer provenienti da 24 paesi: Albania e Kosovo, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Colombia, Estonia, Etiopia, Georgia, Giappone, Giordania, India, Iran, Islanda, Iraq, Kazakistan, Messico, Palestina, Polonia, Romania, Slovenia, Thailandia, Turchia, Uganda e Vietnam. Un risultato importante che testimonia l’impegno congiunto di Unidi e di Ita Agenzia, sempre al fianco degli imprenditori italiani, e di Italian Exhibition Group, la SpA fieristica che ospita Expodental Meeting nel suo quartiere espositivo di Rimini. La delegazione estera è arrivata a Rimini nonostante le difficoltà e sono stati organizzati 650 incontri b2b con le aziende italiane.

Più volte durante Expodental Meeting 2023, dal 18 al 20 maggio, è stata affermata la vicinanza alle popolazioni della Emilia Romagna duramente colpite dall’alluvione. “Siamo particolarmente vicini a questa terra anche perché da anni ci accoglie con grande ospitalità e professionalità” afferma il presidente Unidi Fabio Velotti “e vogliamo ringraziare Rimini per averci ospitati anche in questo tragico frangente. Un ringraziamento caloroso è dovuto anche a tutte le aziende espositrici e ai visitatori che hanno superato mille difficoltà per raggiungerci e a tutte le Associazioni, le Università e i partner scientifici che con Unidi hanno lavorato al programma formativo confermandone l’imprescindibilità”.

Si è chiusa l’edizione di Expodental Meeting per come è sempre stata conosciuta, dal prossimo anno, infatti, la manifestazione sarà completamente rinnovata con nuovi servizi dedicati a espositori e visitatori. La nuova campagna di comunicazione li vedrà infatti protagonisti accanto alle aziende che da sempre sono il cuore pulsante di questo settore. Appuntamento, quindi, a maggio 2024, dal 16 al 18, sempre a Porta Sud, sempre a Rimini.