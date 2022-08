Torna "eXXotica 2022", la grande fiera del sesso fa tappa a Saludecio

Si celebrerà a partire da Venerdì 26 agosto ( start ore 21.00 ), per proseguire sabato 27 agosto ( il più grande spettacolo dopo il Big Ben ) per chiudere domenica 28 agosto prossimi ( party in piscina ) la seconda edizione della fiera del sesso “ eXXotica 2022 - La Grande festa di fine estate - “ promossa dal Club Privè Villa il Tempio Club Spa Naturist sito a Saludecio (Rimini Emilia Romagna) . Assisteremo ad una intensa tre giorni di rappresentazioni spettacolari ad alta gradazione erotica dedicata alle più variegate forme del piacere e della trasgressione promossa dalla Mimmo Pavese Management in perfetta sintonia con lo staff del Club Privè Villa il Tempio di Saludecio . Dopo il successo dell’evento di fine giugno che gli addetti ai lavori hanno definito il “ luna park dell’eros e del divertimento ” riservato alle coppie, alle singole ma soprattutto ai singoli, alle trans e agli amanti del BDSM . La serata di venerdì 26 agosto che è stata denominata “ La Notte delle madrine “ vedrà la partecipazione della numero uno del cinema a tre X Europeo la Venere polacca Amandha Fox, nonchè della Perfecta personaggio più bramato dei social nonché “ star resident ” del Tempio ( grazie alla sua nota lista hot ) e infine ma non per ultima Lisa Amane direttamente da Ciao Darwin 8 e dalle Iene .

Le attrazioni principali della nottata di sabato 27 agosto ( Il più grande spettacolo dopo il Big Ben ) oltre a Lisa Amane avremo la regina dei locali italici legati al mondo dello scambio Miss Mina, la “ maleducata “ Lolita Ruiz , la cavallona piemontese Antonellina Eyes , la mistress più potente d’Italia Marikah Bentley, nonché il regista partenopeo Max Bellocchio e il deus ex machina della Pink’o TS Andrea Nobili il quale per l’occasione verrà accompagnato dalle statuarie attrici TS Arianna Ferrari e Micaela Pimentell . Nella circostanza specifica sarà allestito il più grande set a luci rosse mai visto in un evento di questo genere dove i protagonisti diretti dai registi saranno tutti coloro i quali hanno partecipato ai provini a tre X celebrati alla fine di giugno scorso. Domenica 28 agosto è previsto il “ party in piscina ” che di fatto chiuderà questa grande kermesse . La fiera del sesso denominata “ eXXotica 2022 – La grande festa di fine estate ” si conferma la più importante vetrina del mondo della trasgressione italiana . A differenza di altri eventi similari che si celebrano nei locali , la tre giorni riminese ( di Saludecio ) si distinguerà fra le altre cose in quanto sarà allestito anche uno spazio al pubblico femminile: “ la città delle donne” dove il gentil sesso potrà trasgredire in assoluta tranquillità e cimentarsi con gli attori presenti. P