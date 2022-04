Dal formaggio di Fossa ai liquori, ecco le Fabbriche del Gusto che aprono le loro porte al pubblico

Dal Museo del Prosciutto di Parma a quello dell’Acetaia Giusti di Modena, Dal Mulino della Porta di Sotto al Liquorista Albimonte, dalla Cantina Giacobazzi agli showcooking al Ristorante Riva e alle Pizzerie La Bufala e ‘O Fiore Mio ecco le realtà enogastronomiche di eccellenza che apriranno per WeFood, la manifestazione promossa da Touring Club Italiano e ItalyPost sabato 30 aprile e domenica 1° maggio. Nel week end del 30 aprile e 1° maggio si tornerà a visitare le Fabbriche del Gusto per l’edizione primaverile di WeFood, nella quale saranno protagoniste proprio le aziende di eccellenza dell’enogastronomia italiana.

WeFood torna con un’edizione primaverile che comprenderà visite guidate, laboratori, conferenze, showcooking e degustazioni, che permetteranno ad un vasto pubblico di cogliere i segreti delle produzioni artigianali di qualità. Per prenotare le visite e vedere gli eventi digitali, è sufficiente consultare il sito www.wefood-festival.it. In Emilia-Romagna aziende aperte alla scoperta di liquori, prosciutti, aceto balsamico di Modena e vini Il Mulino della Porta di Sotto è un luogo unico, dove il fascino della storia e l’eccellenza del gusto si incontrano per far nascere alcuni dei migliori prodotti tipici della Romagna. I visitatori arriveranno a Mondaino (Rimini), elegante castello di epoca Malestestiana sulle colline della Valconca, dove saranno accolti in abiti d’epoca dalla famiglia Chiaretti che li guiderà in un tour alla scoperta del borgo medievale e dell’antico frantoio della Porta di Sotto. Qui sono custodite le tre preziose fosse trecentesche dalle quali nasce il famoso Formaggio di Fossa, prodotto unico nel suo genere, accompagnato da una vasta selezione dei migliori prodotti del territorio che potranno essere degustati in una cornice suggestiva.

Sempre a Rimini, in particolare a Saludecio, partecipa a WeFood Liquorista Albimonte, che propone una vasta selezione di vini speziati e liquori aromatici. Il liquorificio nasce da una grande passione per la ricostruzione storica, il recupero delle antiche tradizioni e la ricerca di aromi, profumi e sapori di un mondo lontano quasi perduto che non può essere però dimenticato. In occasione dell’edizione primaverile, Liquorificio Albimonte propone turni di visite guidate che permetteranno di conoscere la ricerca storica e le conoscenze scientifiche sulle quali si fonda l’attività del piccolo liquorificio.

Le dichiarazioni dei promotori Alessandra Pizzi, amministratore delegato Post Eventi: “La forte ripresa dei flussi turistici che ha caratterizzato le recenti festività è di buon auspicio anche per quel segmento, colpevolmente assai trascurato nel nostro Paese, che è quello del turismo enogastronomico. L’enorme varietà e qualità di produzioni locali, abbinata ai contesti culturali e paesaggistici di dove spesso sono collocate le aziende di produzione, devono infatti essere maggiormente valorizzate. We Food che, non a caso organizziamo con il Touring Club Italiano, punta a far crescere proprio questo segmento creando quella consapevolezza sia tra gli operatori che tra il pubblico che ancora oggi non è così diffusa”.

Giulio Lattanzi, direttore generale del Touring Club Italiano: “Crediamo che la ripartenza, auspicando questa volta possa essere definitiva, passi attraverso questi eventi di incontro e conoscenza per rilanciare il turismo di qualità e rinnovare l’impegno della nostra associazione nel prenderci cura dell’Italia".

Come partecipare. Tutti possono partecipare a WeFood e tutti gli eventi di WeFood sono a ingresso libero: è solamente richiesta, per ragioni organizzative e di sicurezza, la prenotazione alle visite e agli eventi di proprio interesse sul sito internet www.wefood-festival.it, in corrispondenza di ciascuna azienda visitabile.