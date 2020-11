Fabrizio Ferretti non molla e tiene aperti i suoi hotel

Due alberghi aperti - uno a Rimini, l'altro a Cattolica - per continuare ad accogliere i pochi viaggiatori che ancora si spostano e raggiungono la Riviera. E' questa la scelta voluta da Fabrizio Ferretti, amministratore dell'omonimo gruppo a capo di 10 strutture ricettive. "Abbiamo deciso di tenere aperti due dei nostri hotel, il Ferretti Beach di Rimini e il Cristallo di Cattolica, per tutta la durata dell'inverno, naturalmente se i nuovi Dpcm ce lo consentiranno, e rispettando scrupolosamente le normative previste e tutti i protocolli di sicurezza. Nonostante il clima di incertezza e le diverse limitazioni imposte a livello nazionale, c'è ancora chi ha la necessità di spostarsi, soprattutto per ragioni di lavoro, e per questo vogliamo continuare ad offrire servizi di accoglienza all'altezza. Non solo. Pensando ai nostri ospiti, abbiamo anche lanciato una speciale promozione: camera in omaggio a tutti coloro che si fermano nelle nostre strutture e restano anche per cena. Le attuali normative consentono l'attività di ristorazione limitatamente agli ospiti delle strutture ricettive e così abbiamo deciso di fare questo piccolo regalo ai nostri clienti che vogliono usufruire della nostra cucina".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.