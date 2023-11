'Faccio la mia parte': alle Befane flash mob contro la violenza sulle donne

Fare la nostra parte, ogni giorno. E in particolare, proprio il 25 novembre: la data scelta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica - con eventi, gesti, manifestazioni - per sradicare per sempre la violenza contro le donne.

Anche Le Befane Shopping Centre di Rimini, in collaborazione con Fondazione Libellula, come ogni anno, promuove iniziative con il desiderio di sensibilizzare i visitatori del Centro commerciale in merito a queste tematiche.

Per questo, sabato 25 novembre 2023, sarà in distribuzione all'Infopoint de Le Befane il puzzle 'Faccio la mia parte': comporlo sarà un gesto semplice, immediato, ma significativo per riflettere sul tema. Tutti i visitatori del Centro commerciale sono poi invitati a partecipare attivamente dalle 15.00 alle 19.00 all'evento clou: la costruzione del puzzle gigante in piazza Unieuro.

Alle 17.00 'scatterà' invece il flash mob: un momento emozionante da vedere, ascoltare e a cui partecipare, che andrà a toccare le corde più profonde dell'animo: per interrogarsi sulle dinamiche che generano la violenza contro le donne, rifiutarla, e prendersi l'impegno, anche a partire dal linguaggio, di dare il proprio contributo per la sua eliminazione.