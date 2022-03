Faceva il cameriere a Londra, diventa "dottore" e ora regala un nuovo corso allo storico bar del mercato

Nuova vita per lo storico Bar Mercato. Da qualche giorno l’angolo del caffè, all’interno del Mercato Coperto, può contare su una nuova gestione. Naturalmente sempre sotto l’egida di Caffè Pazzini. Dietro al banco, per rilanciare l’attività, ci sono padre e figlio. Il giovane Gianluca e Cosimo Simonetta, che hanno rimesso in sesto l’attività e dato nuovo impulso a un punto di ritrovo a due passi dai banchi del settore ittico. Gianluca aveva iniziato la sua carriera a Londra, come cameriere in alcuni locali esclusivi di Soho, ma non ha saputo rinunciare alla sua Rimini. Così dopo alcuni impieghi da Rimini e Riccione, ora sarà il responsabile del bar. “Dopo essermi laureato con la triennale, concilierò il lavoro al bar con un master sul turismo di Touring Club che sto affrontando a Milano. Abbiamo appena aperto, ma non ci mancano passione ed entusiasmo”. Naturalmente il locale è supportato da Caffè Pazzini, che propone tutti i suoi prodotti all’interno dell’attività. “Ho incontrato Pazzini per caso – racconta Cosimo -, e così è nata questa idea, qui al Mercato Coperto. Abbiamo deciso di metterci in discussione con questa nuova gestione”.