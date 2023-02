Testimonia il falso per coprire lo spacciatore e finisce a processo

Chiamato a deporre sul banco dei testimoni, per un processo riguardante lo spaccio di stupefacenti, davanti al giudice di era rimangiato completamente la versione che aveva fornito ai carabinieri durante l'indagine e adesso rischia un processo per falsa testimonianza. A finire nei guai è stato un 35enne riccionese, difeso dall'avvocato Raffaele Moretti, per il quale è arrivato un avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Il ragazzo, tempo addietro, era finito invischiato in un'indagine dei carabinieri di Riccione che avevano messo nel mirino uno spacciatore presso il quale il 35enne si sarebbe rifornito di alcuni grammi di marijuana. Chiamato in caserma e interrogato, nelle sommarie informazioni testimoniali aveva raccontato agli inquirenti di aver acquistato droga dal pusher. Il Sit, tuttavia, non rappresenta un mezzo di prova ma solo l'acquisizione di “sommarie informazioni” appunto da parte della polizia giudiziaria o della Procura. In seguito a quanto raccontato dal giovane, lo spacciatore era finito a processo e lo scorso marzo il 35enne era stato chiamato a testimoniare per confermare quanto dichiarato nelle sommarie informazioni testimoniali. Sul banco dei testimoni, però, il riccionese aveva fatto una decisa marcia indietro rinnegando le sue affermazioni nonostante venisse incalzato dal pubblico ministero che alla fine della testimonianza aveva chiesto la trasmissione degli atti in Procura ravvisando appunto il reato di falsa testimonianza. Il 35enne, se ritenuto colpevole, rischia una pena fino a 6 anni di reclusione.