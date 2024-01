False vaccinazioni per mandare i figli a scuola, partito a Rimini il processo per 19 genitori

Ad essere ascoltati in aula sono stati i Carabinieri di Riccione che iniziarono l’indagine nel 2018 e gli investigatori del Ris di Parma. Secondo le loro indagini gran parte dei certificati di vaccinazione rilasciati da un medico di Pesaro, oggi deceduto, erano falsi. Si è aperto cosi il processo davanti al Tribunale monocratico di Rimini che vede coinvolti 19 genitori accusati di aver fatto ricorso a dei falsi certificati vaccinali per permettere ai figli di frequentare la scuola.

Le indagini, che abbracciano il periodo pre-covid tra il 2017 e il 2019, erano partite sulla base di un'anomalia: un medico iscritto all'Ordine nella provincia di Pesaro-Urbino che aveva firmato una quantità di certificati vaccinali sproporzionata nella provincia di Rimini.

Erano così iniziati gli accertamenti che avevano permesso di arrivare a una "comune" di no vax tutti residenti nella Valconca tra Montescudo e Gemmano. Gli inquirenti dell'Arma, attraverso il filo conduttore del medico, grazie a una serie di intercettazioni telefoniche, erano arrivati a dipanare la matassa scoprendo quello che è stato secondo l'accusa il modus operandi standard per ottenere le false certificazioni. I genitori sono chiamati a rispondere per il reato di falso, inizialmente l’inchiesta si era aperta con l'imputazione di corruzione in concorso, ma ha subito un ridimensionamento con la modifica del reato.