Dalla Famiglia Addams ai Supereroi, le maschere di Carnevale invadono il centro di Bellaria

Il viale pedonale P. Guidi di Bellaria Igea Marina, in occasione della festa de “L’Isola del Carnevale” di sabato 18 febbraio è stato inondato dalla presenza di più di 500 partecipanti in maschera. In tanti hanno accolto con grande entusiasmo l’evento organizzato da Fondazione Verdeblu, GMConsulting e la Zona Pastorale di Bellaria e San Mauro Mare. Il corteo mascherato è partito da piazza Don Minzoni alle 14.30, accompagnato dalle musiche delle band "Corretto Samba", "Red beans and rice" ed il festoso lancio di coriandoli e caramelle. Alla partenza, i gruppi mascherati hanno sfilato davanti alla Giuria de “L’Isola del Carnevale” composta da Brunoangelo Galli vicesindaco e assessore al turismo; Adele Ceccarelli, assessore al Patrimonio, Demanio, Ambiente e Scuola; Francesco Grassi, consigliere comunale; Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu e Massimiliano Stacchini membro dell’associazione Isola dei Platani che hanno votato i gruppi più originali.

Hanno partecipato al corteo: il gruppo classe mista “Gli amici della Pascoli” con “La Famiglia Addams”; Scuola Elementare Ferrarin con il gruppo “Mercoledì Addams e gli amici mostriciattoli”; Scuola Elementare Manzi con il gruppo “Km zero dalla materia prima al consumatore”; il gruppo “Il Mare” della Scuola Elementare Tre Ponti, classe 1A; la Scuola d’Infanzia Allende con il gruppo “Il colore delle emozioni viste dai bambini”; Scuola d’Infanzia Bucaneve con “Gli arlecchini del bucaneve”; Scuola d’Infanzia San Giovanni Bosco con il gruppo “I mestieri”; il gruppo di Catechismo 2° elementare di San Mauro Mare-Bellaria-Cagnona- Bellaria Monte, “Api e apicoltori”; gruppo di Catechismo 3° elementare di Bellaria con “Il vivaio”; gruppo di Catechismo 5° elementare della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a tema libero; gruppo di Catechismo 2° elementare Bellaria centro a tema libero; gruppo di Catechismo 4°- 5° elementare di Bellaria centro e Bellaria Monte “I mestieri”; ACR 4° e 5° elementare di Bellaria con “Cowboy e Indiani: nemici amici”; Acr 3° elementare con “Supereroi” ed il gruppo Aula Arcobaleno “I Differenzologi”.

Lungo il tragitto si sono alternati diversi momenti di intrattenimento musicale, numeri di giocoleria oltre allo spettacolo del Clown Bretella che ha divertito tutti i bambini dal palco di piazza Don Minzoni. A seguire sono stati premiati i gruppi mascherati più originali attraverso buoni spesa spendibili presso le attività economiche di Bellaria Igea Marina; la giornata infine si è conclusa con una gustosa merenda a base di pane e Nutella offerta a tutti i bambini e distribuita dai volontari di Bellaria Igea Marina.

"Una giornata bellissima, piena di colori, estro e coesione - commenta in conclusione il vicesindaco e assessore al turismo, Brunoangelo Galli -. Davvero una giornata gradevolissima per i bambini ma mi sento di poter dire, anche per gli adulti. Complice anche la giornata di sole: si respirava un piacevolissimo profumo, mi è parso una sorta di prologo d'estate e siamo già al lavoro per una Pasqua ed una stagione estiva ricca di eventi e partecipazione".