Famiglie in difficoltà con l'affitto, aumento di 443 mila euro del fondo e 300 nuovi beneficiari

Con l’incremento del fondo affitto da parte della Regione Emilia-Romagna, il Distretto di Rimini Nord si accinge ad aumentare il sostegno per il pagamento della locazione rivolto alle fasce di popolazione economicamente più vulnerabili. In particolare, l’aumento ammonta a circa 443 mila euro, il che garantisce un ulteriore scorrimento della graduatoria, andando a coprire un elenco – ancora indicativo - di 300 nuovi utenti che si aggiungeranno ai 1585 nuclei familiari già beneficiari.

Questo avanzamento permetterà di arrivare, dunque, a una copertura complessiva stimata di 1885 richieste, tutte sotto i 17 mila euro di Isee. Il contributo prevede un importo non superiore a 3 mensilità per un massimo di 1.500 euro e varia a seconda del canone d’affitto di ciascun contratto.

“Con questo intervento si aggiunge un nuovo tassello a capitolo del sostegno all’affitto, al fine di garantire un aiuto fattuale a quella parte di comunità attualmente più in difficoltà - dichiara Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la Casa del Comune di Rimini -. Una misura fondamentale, indispensabile, che punta a dare una mano, nel concreto, a tante famiglie e tanti cittadini che, nonostante abbiano anche un lavoro, faticano comunque a coprire il costo del canone mensile. Quella della casa è una delle questioni ad oggi più complesse, a cui anche con l’approvazione del recente patto di comunità per le politiche abitative 2023–2027 ‘Casa Rimini’ proviamo a dare una risposta completa al fine di dare un nuovo impulso al mercato immobiliare sia favorendo l’incontro tra i proprietari e gli affittuari sia mettendo a disposizione nuovi alloggi, da quelli con locazione a canone calmierato a quelli della residenza pubblica”.