Famiglie in difficoltà a pagare l'affitto: un bando per chiedere aiuto

L’Amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano annuncia che da giovedì sono pronti gli esiti delle graduatorie delle famiglie aventi diritto ad un contributo per il pagamento dell’affitto, grazie al Bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna. I contributi sono previsti per nuclei familiari aventi Isee tra zero e 3 mila euro e per nuclei che hanno avuto una riduzione di reddito dovuto all’emergenza sanitaria Covid 19 con Isee fino a 35 mila. L’Amministrazione Morelli, cogliendo fin da subito la rilevanza di tale manovra, ha deciso nei mesi scorsi di stanziare ulteriori risorse comunali per 50 mila euro che si sono aggiunti ai circa 39 mila della Regione. Questa importante decisione si orienta sul potenziamento della capacità di risposta all’esigenza primaria di un numero sempre più elevato di famiglie in difficoltà. Su 71 famiglie richiedenti, 53 rispondono ai requisiti e nella prossima settimana riceveranno il contributo per un ammontare complessivo di oltre 42 mila euro.

“Il maggiore stanziamento da parte dell’Amministrazione comunale- commenta la Giunta Morelli- permetterà di andare incontro a tutte le esigenze degli aventi diritto e anche di procedere, così come abbiamo indicato in apposita delibera comunale, affinchè le somme residuali siano riutilizzate in ulteriori misure di contrasto alla povertà e sostegno ai cittadini più in difficoltà. Il prolungamento dello stato di difficoltà economica è evidente e richiede attenzione, analisi approfondita e individuazione di interventi efficaci. Siamo in costante lavoro ed impegno su questo e informeremo presto la cittadinanza su nuove misure che stiamo mettendo a punto proprio in questi giorni”.