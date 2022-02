Famiglie in fuga dall'Ucraina, l'assessore: "Faremo il possibile per alleviare le sofferenze di chi scappa dalla guerra"

Sono arrivate anche a Rimini le prime richieste di aiuto da parte di famiglie che scappano dall’Ucraina. "Sono le prime conseguenze concrete della guerra, sono anche le prime cose concrete che possiamo fare per riparare ai danni delle armi - commenta l’assessore alle Politiche per la Protezione sociale del Comune di Rimini Kristian Gianfreda - A Rimini faremo il possibile per alleviare le sofferenze di chi fugge da casa propria a causa della guerra".

Diverse associazioni riminesi si stanno organizzando per inviare materiale in Ucraina - coperte e generi alimentari soprattutto - a supporto delle popolazioni colpite dalla guerra, al contempo si sta cercando un modo per ospitare alcune persone in fuga. La comunità ucraina nel riminese conta circa 100mila persone.