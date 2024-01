Centro per le famiglie, arrivano 380 mila euro in tre anni. Rinnovato l'affidamento alla "Millepiedi"

Il Centro per le famiglie del Comune di Rimini è stato scelto come ‘ambasciatore’ di buone prassi per l’Emilia Romagna, all’interno del Programma Operativo Nazionale che vedrà Rimini e l’Emilia Romagna protagoniste di una serie di incontri per promozione di buone pratiche tramite gemellaggi tra Regioni promosso dal Dipartimento delle Politiche familiari. Un modo per creare linee di sviluppo comuni nazionali per il funzionamento dei Centri per le famiglie, a partire dalle migliori e storiche esperienze come quelle dell’Emilia-Romagna e, tra queste, quelle di Rimini.

Un investimento di 380 mila euro per il triennio 2024-2026

Buone prassi che passano anche dal rinnovo per il triennio 2024-206, dell’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Centro per le famiglie del Comune di Rimini alla coop.sociale “Il Millepiedi” di Rimini. Si tratta di un investimento complessivo di più di 380 mila euro che riguarda servizi come lo sportello informa famiglie, l’apertura della sede di piazzetta Servi, le attività di counseling e sostegno alla genitorialità, mediazione famigliare e coppie, i corsi di accompagnamento nascita, il gruppo abbraccio neonatale, le attività laboratoriali e atelier 3-6 anni, i gruppi di incontro e gli incontri pubblici con esperti e professionisti.

Lunedì 22 si parla di relazioni ed emozioni digitali, adolescenti online

Tra questi, lunedì 22 gennaio (ore 20.45 all’ I.C Fermi di via Egisto Morri 4) sarà l’occasione per parlare di relazioni ed emozioni digitali all’interno del programma di “Adolescenti e genitori: nuovi dialoghi da costruire”; il percorso rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti promosso dall'assessorato alla Scuola e alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio e con l’Associazione Teatrale Alcantara. L’incontro è a cura di Paola Camporesi, psicologa e psicoterapeuta e Elena Lucarella, psicologa e psicoterapeuta

In questa nuova era digitale , la Rete diventa uno spazio particolare per informarsi, comunicare, condividere ed esprimersi. Come incide tutto ciò sulle relazioni interpersonali e sulla dimensione affettiva di ragazzi e ragazze? Gli adulti sono coinvolti in questa rivoluzione tecnologica, ma certo l’utilizzo che la maggior parte di loro fa, e la conoscenza che ha, di questi strumenti è molto diversa da quella dei giovani. Come possono gli adulti, incoraggiare i più giovani ad utilizzare tale strumento, spesso molto utile, ma anche ricco di insidie, in maniera più consapevole?

Nell’incontro tenteremo di dare risposta a queste ed domande, il percorso proseguirà nei mesi successivi.