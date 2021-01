Famija Arciunesa dona 1600 euro in buoni spesa alla CRI di Riccione

Famija Arciunesa ha donato 1600 euro in buoni spesa alla Croce Rossa Comitato di Riccione a sostegno delle persone territorio in difficoltà. “Abbiamo consegnato 160 buoni da 10 euro da utilizzare presso il partner Despar Riccione Paese” - evidenzia Francesco Cesarini Presidente di Famija Arciunesa - “è un’altra donazione legata alla raccolta “Riccione contro il Coronavirus” e si aggiunge ad altri 10 mila euro in buoni spesa già donati sul territorio di Riccione ”.

I buoni saranno messi a disposizione delle persone seguite da Croce Rossa Riccione. “Al momento seguiamo 73 famiglie” fa sapere Roberto Silvestri, presidente della CRI di Riccione: “Spesso sono persone che hanno solo il domicilio a Riccione senza la residenza e quindi fuori da altre opportunità di sostegno, molti sono lavoratori stagionali o persone che il lavoro lo hanno perso. I buoni spesa sono molto utili e per noi importanti anche in previsione della scadenza della doppia proroga della cassa integrazione per l’emergenza Covid-19. C’è infatti il concreto rischio che possano aumentare le persone in difficoltà”.