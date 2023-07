Dalla “FamilyRun” un assegno da mille euro per la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Rimini

Un assegno da 1028 euro donato al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Infermi” di Rimini per il progetto “A un passo da te”. Il bellissimo gesto è firmato dall’Asd Elite Team Italia che ha raccolto la cifra nel corso della 2ª edizione della “FamilyRun”, la corsa solidale andata in scena lo scorso mese di giugno a Bellaria nell’ambito del “Bim Triathlon 2023”.

I soldi, come detto, serviranno a contribuire al progetto “A un passo da te” che prevede la costruzione de “La Casa delle Famiglie”, un luogo in cui le famiglie - in caso di necessità - possono riunirsi gratuitamente a un passo dall’Ospedale.

“Avere un figlio ricoverato - spiega Andrea Arcidiacono, presidente dell’Asd Elite Team Italia - costringe spesso i genitori a enormi sacrifici, anche organizzativi. Per questo abbiamo voluto dare una mano concreta a questo progetto che mette a disposizione spazi gratuiti per stare assieme in un ambiente accogliente ed ospitale. Siamo orgogliosi della cifra raccolta, ma il merito è tutto della sensibilità dei nostri sponsor che, con encomiabile generosità, hanno risposto in maniera entusiastica al nostro invito”.

Tra questi Conad la Fonte, AB Carpentier di Bici Arjan, BluBaj; Vibram, International Food, Mana, Bell'Hair, Greener, RePub, Vintage Cafè, Polisportiva A.N.F.A.S Cesena, Quisipizza, Sicograf, Red Angel, Bilancioni Piante, Corrinzolando, Ruggeri Auto, Orlandi Maurizio, Avis Bellaria, Romagna Iniziative, Comune di Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu.

La consegna dell’assegno si è celebrata lunedì scorso alla Casa Famiglia, al civico 111 di via Antonio Fogazzaro a Rimini. Alla cerimonia erano presenti Laura Paganelli (titolare del negozio Greeener di Bellaria Igea Marina), Laura Righi (gestione Segreteria Prima Coccola), Nicola Cagnini (Fondatore Family Run e titolare del Negozio Bell'Hair di Bellaria), Chiara Soldati (vicepresidente Prima Coccola), Giorgia Apuzzo (gestione Segreteria Asd Elite Team Italia e Gestione Organizzativa Family Run), Albana Bici (impiegata amministrativa Ab Carpentier) e Andrea Arcidiacono (Presidente Asd Elite Team Italia).