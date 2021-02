Fanno festa violando le norme anti-covid: multati otto giovani

Otto giovani sanzionati per aver violato le norme anti-covid. Il fatto è avvenuto nella nottata tra sabato e domenica, intorno alle 2.30, nella zona di Marina Centro. La Polizia di Stato di Rimini è intervenuta a seguito di segnalazioni di residenti in merito alla presenza di alcuni giovani che, dopo aver fatto baccano in strada, si erano rifugiati all’interno di un residence lì vicino. Giunti sul posto, i poliziotti, hano notato che al terzo piano della struttura diversi ragazzi si erano affacciati dalle finestre.

Dopo aver suonato più volte al campanello della stanza da dove si udivano rumori di passi spediti e voci sovrapposte, gli agenti si sono visti aprire la porta da un riminese di 21 anni che ha cercato di convincere gli stessi che all’interno dell’appartamento composto da tre stanze non stesse succedendo niente. La scena davanti ai poliziotti però era ben diversa: sette ragazzi erano sdraiati sopra i letti presenti nell’alloggio con tutti i vestiti e le scarpe addosso, simulando di dormire.

Il 21enne così non ha avuto scelta se non confessare che aveva prenotato l’appartamento per festeggiare in compagnia degli amici (5 minorenni e tre maggiorenni, tutti residenti in città) il sabato sera. Gli occupanti sono stati identificati e sanzionati amministrativamente per la violazione delle vigenti normative riguardanti le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, e i minori riaffidati ai rispettivi genitori.