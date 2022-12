Fanno incetta di attrezzi da bricolage e poi tentano la fuga senza pagare

Erano entrati all'Obi di Rimini e, una volta tra gli scaffali, una coppia di 40enni ha iniziato a fare incetta di materiale da bricolage nascondendolo sotto i vestiti. Una volta fatti sparire trapani, avvitatori e batterie al litio per un valore di circa 600 euro i due si sono diretti verso l'uscita senza pagare ma le loro mosse, oltre al volume della refurtiva che debordava lasciando poca immaginazione su cosa nascondevano, non sono passate inosservate al personale che ha dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia delle Volanti. Gli agenti hanno arrestato marito e moglie e, dopo una notte in Questura, sono stati processati per direttissima. Difesi dagli avvocati Paola Zavatta e Andrea Cappelli, il giudice ha convalidato il fermo per poi rimetterli in libertà in attesa della prossima udienza.