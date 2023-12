Far west al ristorante, scoprono un ladro nel locale e finisce in rissa. Uno dei titolari ferito al volto

Scoprono un ladro che sta rubando dentro al loro ristorante, cercano di farlo scappare ma si innesca una colluttazione: uno dei due soci del locale finisce per urtare il capo contro uno spigolo e rimane ferito, con un vistoso taglio, all’altezza della fronte. Nonostante la violenza, i titolari riescono però a bloccare il bandito e a farlo arrestare. E’ stata una serata movimentata quella di giovedì (21 dicembre). La Polizia di Stato di Rimini ha poi tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di tentata rapina impropria e lesioni personali.

Nello specifico, alle ore 20,10 circa, giungeva una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 - Nue, nella quale i responsabili dell’attività commerciale in questione riferivano di aver sorpreso all’interno del ristorante una persona intenta ad asportare della merce. I due gestori hanno deciso di bussare con violenza alla porta del locale, con l’intento di spaventare e contestualmente far desistere l’uomo dal proseguire l’attività criminosa. Questi però, ha aperto la porta di scatto e si è scagliato contro i due responsabili del ristorante.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, è scaturita una colluttazione con uno dei due soci, che a causa di uno spintone, è caduto per terra riportando una vistosa ferita all’altezza della fronte. Il malvivente è stato poi bloccato e a questo punto è stato contattato il 112. Giunti sul posto, i poliziotti hanno messo in sicurezza i due soci, fatto salire in auto il soggetto sorpreso nel locale e lo hanno trasportato in Questura. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto e portato presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida.