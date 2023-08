Far West al ristorante, il titolare del locale riconosce il rapinatore per strada e lo fa arrestare

Era stata una vera e propria scena da Far West la rapina andata in scena lo scorso 10 agosto al ristorante Artrov di Rimini quando, verso le 21 col locale pieno di clienti, due malviventi avevano cercato di impossessarsi del contenuto della cassa per poi aggredire il figlio del proprietario che cercava di difendere l’incasso. I rapinatori, entrambi di origine nordafricana, si erano poi dati alla fuga mentre sul posto si erano precipitate le Volanti della polizia di Stato. Le ricerche avevano permesso a una pattuglia dell’Esercito impegnata nel servizio Strade Sicure, a cui il figlio del proprietario ha chiesto aiuto descrivendo i propri aggressori e indicando da che parte fossero fuggiti, di riuscire a rintracciare uno dei due permettendo così di catturare un marocchino 35enne.

Nella giornata di lunedì, a due settimane dalla rapina, padre e figlio titolari del ristorante stavano transitando in viale Roma quando hanno riconosciuto il fuggitivo. E’ scattato l’allarme che ha visto mobilitarsi sia le pattuglie della Questura che i militari di Strade Sicure con le divise che si sono precipitate sul posto. Grazie alle indicazioni delle vittime è stato così possibile bloccare il sospettato, anche lui un nordafricano, e portarlo negli uffici di piazzale Bornacicni dove la sua posizione è al vaglio degli inquirenti della Polizia di Stato.