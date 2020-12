Fare del Parco Sasso Simone e Simoncello un Parco Nazionale

Fare del Parco Sasso Simone e Simoncello a cavallo tra Emilia-Romagna e Toscana "un Parco Nazionale". Questa la sfida che condividono il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e lanciata ieri in loco. Gnassi e Giani si sono infatti dati appuntamento al parco, "una meraviglia di paesaggio, bellezza e incanto che unisce Toscana, Marche, la Romagna della Valmarecchia e il Montefeltro, proprio alle spalle della nostra riviera", commenta il primo cittadino. Rimarcando che "chi progetta ancora soluzioni fuori contesto, figlie di un post industrialismo gia' obsoleto ancora prima della tragedia Covid, di fatto ruba il futuro alle giovani generazioni". Il riferimento e' al progetto di un impianto eolico "a due passi da sasso Simone, impattante come e piu' di quello che oggi vorrebbero realizzare davanti alla nostra spiaggia". L'Italia ha gia' fatto in passato questo errore e cioe' quello di sacrificare il paesaggio e la natura senza una pianificazione. Invece, prosegue Gnassi, "il paesaggio italiano e i suoi spazi saranno un motore della rinascita post-Covid", la loro valorizzazione e' il "miglior investimento che si possa fare per un nuovo slancio e un futuro di benessere, per avere economia e posti di lavoro attraverso le miniere italiane di bellezza". Intanto la citta' si prepara a un periodo natalizio decisamente diverso dal solito, ma per il quale non manchera' la luce. Domani si accendera' infatti il Presepe sulle barche in Darsena, organizzato dagli imprenditori, il comitato e le associazioni di San Giuliano Mare che si potra' visitare dal 22 dicembre al 6 gennaio 2020.

Mentre "208", l'installazione luminosa che galleggia nella piazza sull'acqua conquista i siti web delle piu' importanti riviste di design e arte da Harper's Bazaar a Elle Decor, dal Corriere della sera alla rivista quotidiana online. Anche il pubblico del web e dei social dimostra di apprezzare e le immagini della danza galleggiante delle 208 boe opaline e luminose e anche il senso del messaggio in questo momento, senza precedenti, che stiamo vivendo.