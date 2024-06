Farmacia a Misano Monte, altri 15 anni con la gestione Amfa Spa

Altri 15 anni di farmacia comunale a Misano Monte. La procedura formale dell’aggiudicazione sta per concludersi, ma è sostanzialmente definita la concessione, tramite bando pubblico, del servizio di farmacia comunale ad AMFA Spa per i prossimi 15 anni nella frazione di Misano Monte. La notizia è di interesse per la comunità che, a conoscenza della scadenza del servizio al 30 giugno, sta richiedendo informazioni all’Amministrazione a proposito di una presenza di rilievo per il mantenimento del presidio. La farmacia, collocata al centro di Misano Monte, svolge un servizio importante per gli abitanti grazie alla sua raggiungibilità, in particolare per le persone più anziane.