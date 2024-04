Fascia verde parallela alla costa e più spiagge libere, le osservazioni delle associazioni ambientaliste

Il Coordinamento associazioni animaliste e ambientaliste del Riminese ha presentato una serie di osservazioni in merito al Piano dell’Arenile del Comune di Rimini. La comunicazione è stata spedita nei termini, con consegna il 3 aprile. Il coordinamento propone modifiche o eventuali migliorie su una lunga serie di temi. A partire dall’arretramento degli immobili edificati. Fondamentale per le associazioni ambientaliste “è la previsione contenuta nel Piano di alcuni arretramenti dell’edificato ora presente (con riduzioni, trasferimenti, ecc.) e la realizzazione al loro posto di una fascia verde parallela alla costa. Questa previsione costituirebbe un potente baluardo naturale a fronte del rischio di allagamento costiero, ben prevedibile per i cambiamenti climatici in atto, ma sarebbe determinante anche per affermare una immagine meno “artificiale” del settore balneare, recuperando elementi fondamentali del paesaggio costiero originario, cosa estremamente vantaggiosa per la qualità della vita della popolazione locale, ma anche straordinaria risorsa per la nostra offerta turistica. Va perciò attuata con decisione e dovrà essere ripresa e confermata poi nel Pug/Piano Urbanistico Generale, coinvolgendo anche parti di territorio comunale situate a monte dalla spiaggia che sono comunque componenti cruciali del dialogo fra ambiente naturale mare (esposto ai rischi di mareggiate e di dinamiche di innalzamento) e ambiente naturale terra (esposto ai rischi di alluvioni interne)".

“Tutta l’area del “Varco a mare del Marano” deve essere destinata dal Pug dei due Comuni ad Area di riequilibrio ecologico (ARE), prevedendovi marcati interventi di rinaturalizzazione, il mantenimento e la riqualificazione delle attività antropiche esistenti e la tassativa esclusione per il futuro di eventi anche temporanei ma di forte impatto ambientale come gli spettacoli del Beach Arena. Nelle analisi del Piano dell’arenile emerge invece la “totale assenza di spiagge con carattere di naturalità”. La prima area in ambito provinciale sulla quale in modo indiscutibile occorre ricostruire e mantenere un ambito naturale è allora proprio il Varco a mare del Marano. Tale varco rappresenta il perno della rete ecologica provinciale, sia per la quantità di aree libere in essa comprese, sia per la ricca biodiversità vegetale/animale ancora presente (emblematica la meravigliosa tenacia con cui il “fratino”, specie protetta e da tutelare, si sforza ogni anno di nidificare), ma soprattutto per la presenza di due elementi fondamentali: la rilevante connessione con l’entroterra e la notevole porzione di litorale marino interessato. Queste caratteristiche rendono l’area in questione una interessante fattispecie di Ecotono, cioè una preziosa residua area di collegamento fra ambiente naturale mare e ambiente naturale terra”.

Spiagge libere. Sul tema il coordinamento sostiene: “Il Codice della Navigazione riconosce (Art. 1161 e segg.) che le spiagge costituiscono patrimonio inalienabile di ciascun italiano, impegnando le Istituzioni a non comprimerne in maniera significativa l’uso da parte dei cittadini. A fronte di una percentuale irrisoria (7/8%) di spiagge libere finora a disposizione di cittadini e turisti la proposta di Piano dell’Arenile ne prevede un aumento del tutto insufficiente (dell’ordine del 10% appena). Questa previsione è improponibile e va decisamente riequilibrata, nella prospettiva di raggiungere un rapporto appena dignitoso di almeno il 20% di spiaggia libera”.

Spiagge naturali. “Fra le spiagge libere occorre ripristinare almeno in parte aree naturalistiche (in primis l’ARE del Marano), spiagge naturali, intese come luogo attrezzato con docce e servizi igienici essenziali per l’uso della spiaggia, con accesso diretto alla battigia, ma dove vengano conservate le dune e la vegetazione e dove la pulizia si limiti alla rimozione dei rifiuti senza il ricorso a mezzi meccanici pesanti. E ciò anche nell’ottica di diversificare l’uso della costa e arricchire un’offerta turistica altrimenti sempre uguale per circa 16 km di una spiaggia ad uso e destinazione praticamente monofunzionali”.

Altre proposte inserite nelle Osservazioni delle associazioni ambientaliste. “Una Comunità energetica per la costa, che coinvolga strutture e servizi di spiaggia ma anche gli Hotel retrostanti, capace perciò di mettere a sistema le grandi opportunità presenti sul posto, ottimizzando altresì i tempi di utilizzo della risorsa energetica (giorno/notte, estate/inverno), in modo da poter offrire alla città un primo consistente contributo per i suoi bisogni energetici e per la mitigazione dell’effetto serra”.

“Piscine e giochi d’acqua, previsti per gli accorpamenti di almeno 300 metri di arenile: si solo con acqua di mare. A fronte dei cambiamenti climatici in atto che sempre più ci prospettano per il futuro situazioni di prolungata siccità e grave carenza d’acqua, sarebbe del tutto insensato ed irresponsabile prevedere il ricorso a piscine e giochi d’acqua alimentati con l’acqua dell’acquedotto”.

E ancora: “Riuso dell’acqua docce. Previsione molto positiva Ma la richiesta delle Ass.ni scriventi è che tale pratica di riuso sia introdotta diffusamente per tutti gli stabilimenti previsti nel nuovo sistema balneare, e non a titolo più o meno simbolico in alcune strutture. Ed Occorre dare poi per tutte le attività la previsione della captazione dell’acqua piovana dalle coperture e del suo immagazzinaggio e utilizzo ai fini del risparmio idrico”.