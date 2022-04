Il noto fast food va a supporto della Caritas, 190 pasti caldi a settimana per chi si trova in difficoltà

La seconda edizione di "Sempre aperti a donare" arriva a Rimini e provincia, dove McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald donano 190 pasti caldi a settimana ad una struttura caritativa del territorio che offre accoglienza a persone e famiglie in difficoltà. I ristoranti McDonald’s di Rimini, in Popilia e in via Flaminia e di Cattolica, lungo la Statale 16, sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Caritas di Rimini.

Le donazioni a Rimini e provincia, dove McDonald’s conta 4 ristoranti, fanno parte di Sempre aperti a donare, l’attività proposta anche quest’anno da McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare. L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta lo scorso anno, con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia. Quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta, nella consapevolezza che certe emergenze non cessano mai di essere tali, rilanciando l’obiettivo: 150mila pasti donati, in 150 comuni italiani.

Un gesto concreto che coinvolge in prima persona i team dei ristoranti e che ribadisce l’impegno continuativo di McDonald’s e di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald a supporto delle persone e dei territori in cui opera.