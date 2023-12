Fattor Comune riceve il Premio Innovatori Responsabili della Regione nella categoria "Youz" con lo Startup Weekend

Fattor Comune ha ricevuto il Premio Innovatori Responsabili della Regione Emilia-Romagna nella categoria "Youz" dedicata alle imprese impegnate a sviluppare il potenziale dei giovani talenti con Startup Weekend, iniziativa che offre l'opportunità agli studenti delle scuole quarte e quinte superiore del territorio provinciale di progettare e sviluppare un'idea imprenditoriale. A ritirare il premio mercoledì 29 novembre a Bologna negli spazi della Fondazione Golinelli, Gianluca Metalli, CEO di Fattor Comune e Matteo Merlini Responsabile Marketing di RivieraBanca. "Questo riconoscimento - dichiara Gianluca Metalli - ci da un ulteriore stimolo ed entusiasmo per continuare a generare crescita e valore sul territorio attraverso l'innovazione, i giovani e la sperimentazione. Uno sperimentare che fa parte della nostra esperienza ma che si rinnova ogni volta ed è sempre pronto a rigenerarsi proprio grazie al talento dei giovani, protagonisti e veri vincitori di questo premio".

"Il premio è frutto di un lavoro di squadra con Fattor Comune – spiega Matteo Merlini - con cui abbiamo una visione condivisa e la passione per l’innovazione e la sostenibilità. Un tema che come istituto abbiamo posto al centro delle nostre strategie di crescita e che non può prescindere dall'essere vicino ai giovani andando a sostenere e co-progettare percorsi come questi, capaci di creare valore per i giovani e il nostro territorio. Un esempio è dato dal nostro pieno sostegno alla costituzione dei Giovani Soci RivieraBanca".

La terza edizione di Startup Weekend Rimini si è svolta a Rimini dal 12 al 14 maggio 2023 ed è stata organizzata da Fattor Comune in collaborazione con Riviera Banca, Uni Rimini e il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Più di 100 persone partecipanti di cui 60 ragazzi e circa 40 persone a supporto, di cui circa 20 mentor, 8 giudici, 14 persone legate all’organizzazione. 54 le ore complessive dedicate per passare da un’idea a un progetto concreto e sostenibile.

"Per quanto riguarda il futuro – aggiunge Gianluca Metalli - Startup Weekend mira a sviluppare ed estendere questa community di talenti del nostro territorio coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole ma anche connetterle con le associazioni e le imprese. Confermiamo sicuramente l'intento di proseguire nel replicarlo annualmente diffondendo anche attraverso le parole dei ragazzi protagonisti, l'esperienza e risultati ottenuti nelle imprese, nelle altre scuole e nelle organizzazioni vicine e sensibili all'argomento, pubblica amministrazione compresa".