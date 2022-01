Va a consegnare una pizza, fattorino viene rapinato e aggredito con le mazze da baseball

Un fattorino va a consegnare una pizza a domicilio ma viene aggredito e rapinato. Il fatto è accaduto nella serata di giovedì (6 gennaio) attorno alle 23,45. La vicenda ha dei contorni piuttosto crudi: il pizzaiolo, arrivato in motorino nell'indirizzo indicato per la consegna, si è ritrovato davanti non solo una casa abbandonata ma ad attenderlo due persone armate di mazze da baseball.

I due rapinatori prima hanno afferrato con forza il ragazzo, poi lo hanno bloccato al muro e gli hanno portato via il borsello con l'incassato della serata, oltre che le chiavi dello scooter per evitare di essere inseguiti. Un bottino di valore, visto che le consegne delle pizze avevano garantito guadagni fino a quel momento per 350 euro.

La pizzeria interessata dal fatto è l'"Arte Pizza", in via Marecchiese, che già di recente aveva subito altri furti. Il numero di cellulare utilizzato per l'ordine è risultato poi sempre staccato. Sull'accaduto indagano i Carabinieri al lavoro per cercare di risalire ai responsabili della rapina.