Fatture false per 150mila euro: maxi sequestro della Finanza a un imprenditore

La Tenenza della Guardia di Finanza di Cattolica ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente ai fini della confisca di beni per oltre 83.000 euro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rimini, Manuel Bianchi, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino cinese titolare di una ditta individuale con sede in provincia, operante nel settore del confezionamento di articoli di pelletteria.

La misura cautelare patrimoniale è stata eseguita sequestrando i saldi attivi dei conti correnti e gli automezzi riconducibili all’indagato e alla sua convivente, anche lei di nazionalità cinese. La misura cautelare reale è stata disposta a seguito della denuncia all’Autorità Giudiziaria di un cittadino cinese di 45 anni, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture - per oltre 150mila euro - per operazioni inesistenti (previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 74/2000). Il sequestro è stato esteso anche a un'azienda, riconducibile alla convivente dell’indagato, ritenuta un mero schermo giuridico creato appositamente al fine di continuare a svolgere l’attività d’impresa sottraendosi alle sanzioni previste per i reati fiscali e per le correlate violazioni amministrative commesse.

Gli esiti dell’attività costituiscono un’ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario esercitato dalla Guardia di Finanza nella provincia di Rimini, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale anche a tutela degli imprenditori onesti che subiscono le conseguenze della concorrenza sleale posta in essere da chi fraudolentemente si sottrae al pagamento delle tasse.