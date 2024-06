Fedele alla Regina da mezzo secolo, premiato il turista bavarese innamorato di Cattolica

Fedele alla Regina da mezzo secolo. Era il 1974 quando Gerhard Hupp, originario di Würzburg, città della Baviera, è venuto per la prima volta in vacanza a Cattolica. E da allora non ha più smesso. Ogni estate, per 50 anni, è tornato in città e nello stesso stabilimento che all’epoca si chiamava Bruno e Sina. Nozze d’oro, quelle di Gerhard con la Regina dell’Adriatico, che l’Amministrazione comunale ha voluto festeggiare con un’allegra cerimonia ai bagni Altamarea. Il Vice sindaco Alessandro Belluzzi ha omaggiato Gerhard e la moglie Brigitte con un opuscolo sulla città e la sua storia. Il turista fedele ha portato con sé e mostrato alcuni scatti che lo ritraevano in compagnia di Giuseppe Masi, uno dei titolari di Altamarea, all’epoca della foto appena bambino. Gerhard, ex dipendente delle ferrovie tedesche, è venuto a Cattolica quasi sempre in treno. Ha stretto nel tempo tante amicizie che ha coltivato con attenzione e cura. Si affezionava così tanto ai proprietari degli alberghi nei quali soggiornava che quando la famiglia proprietaria vendeva la struttura, lui cambiava hotel. Per anni, non si è mai scordato dei compleanni dei figli dei titolari dello stabilimento balneare Altamarea, inviando loro regali e pensieri ad ogni anniversario. E l’altro giorno ha reincontrato anche uno di quei piccoli che oggi è un uomo di 30 anni.