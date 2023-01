Dagli influencer al campione olimpico, gli albergatori in convention con relatori di tendenza

Mercoledì (8 febbraio) torna al Palazzo dei Congressi (dalle ore 14.15, ingresso libero su prenotazione) l’appuntamento annuale organizzato da Federalberghi Riccione dedicato al futuro del settore alberghiero. Dopo l’emergenza sanitaria, in cui il settore ha attraversato una fase difficilissima, e un anno che si può definire di transizione, si può tornare a confrontarsi pensando finalmente in prospettiva, a una nuova fase che vedrà innescarsi sempre più processi che il post Covid ha accelerato. Si pensi per esempio alla digitalizzazione, alla strategicità di una presenza on line efficace e performante, agli investimenti strutturali anche in ottica green.

Federalberghi Riccione ritiene che siano più che mai utili la formazione e il dibattito, ritrovarsi con gli operatori intorno ai temi che saranno attuali già domani, e così anche per questa edizione ha individuato argomenti e relatori d’eccezione a cui si affianca come ogni anno la sezione espositiva con tutte le novità a cura di fornitori selezionati e specializzati.

Il programma degli incontri vede la presenza di Elisa Paterlini e Luca Golinelli, Paolo Bettini, Davide Damiani e Andrea Girlanda, Padre Natale Brescianini e Gaetano Barbuto.

Elisa Paterlini e Luca Golinelli sono i fondatori di miprendoemiportovia.it e presentano le 10 chicche per individuare l’influencer perfetto e non farsi fregare. Blogger, content creator e imprenditori digitali dal 2011, sono tra i 10 travel influencer Italiani più seguiti su Instagram. Il loro non è un blog di viaggi come gli altri ma è nato per i viaggiatori che vanno alla ricerca di posti insoliti in cui dormire, resort di stile e boutique hotel dove concedersi esperienze uniche che rimarranno per sempre tra i ricordi più belli. Come il fenomeno cicloturismo sta cambiando il concetto di destinazione turistica è il titolo dell’intervento di Paolo Bettini, campione olimpico in linea su strada ai Giochi di Atene 2004 e campione del mondo di specialità nel 2006 e nel 2007, Davide Damiani, PR & Sales Promotion di Repower Italia, e Andrea Girlanda, Community Manager italiano di Komoot. Riccione è da anni una destinazione ad alta vocazione cicloturistica e insieme ai tre protagonisti dell’universo bike si andranno ad esaminare i numeri del settore, le aspettative della clientela, i servizi offerti dalle strutture ricettive specializzate e il caso DINAclub.

Si prosegue con un relatore davvero speciale come Padre Natale Brescianini, monaco benedettino e spiritual coach: dal 2006 realizza percorsi formativi e di coaching che si rifanno alla regola di San Benedetto ed è impegnato come co-docente in attività formative presso aziende e enti. A Riccione porta un contributo che si intitola Trasformare l’albergo in un giardino felice. Dalla regola benedettina al buon lavoro. L’armonia in albergo.

Infine è previsto l’intervento di Gaetano Barbuto con I cambiamenti della ristorazione alberghiera dalla colazione al brunch. Barbuto ha collezionato nel tempo una lunga serie di riconoscimenti tra cui, nel 2022 il Gran Premio Internazionale della ristorazione come artigiano del breakfast, un titolo giunto a coronamento di un percorso trentennale all’interno di caffetterie e bar, hotel indipendenti e di catena in cui ha perfezionato metodi e segreti di una colazione indimenticabile. Insieme a lui si andranno ad esplorare le nuove opportunità alternative alla classica pensione completa.