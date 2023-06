Federalberghi Riccione sigla un accordo con il Poliambulatorio Santa Caterina, convenzione per i turisti

Federalberghi Riccione ha siglato un accordo con il Poliambulatorio Santa Caterina Pegaso, centro specialistico privato tra i più importanti e prestigiosi della Provincia di Rimini. L’obiettivo della convenzione è quello di offrire ai turisti in vacanza negli alberghi di Riccione un servizio professionale in costante miglioramento che possa garantire diagnosi preventive e cure adeguate per ogni esigenza.

Il turista potrà facilmente prenotare analisi cliniche, visite specialistiche o accertamenti diagnostici nelle sedi di Riccione, Rimini e Cattolica, usufruendo di una scontistica riservata tramite la tessera rilasciata da Federalberghi Riccione. La convenzione riserva i medesimi trattamenti di sconto anche per tutti i soci di Federalberghi Riccione e relativi famigliari.

Svariate le prestazioni erogate dal Poliambulatorio Santa Caterina Pegaso che comprendono visite specialistiche tra le quali: Dermatologia, Ginecologia ed Ostetricia, Cardiologia, Reumatologia, Ortopedia, Endocrinologia, Angiologia, Urologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Dietologia, Allergologia, Diabetologia, Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Ortopedia pediatria, Podologia, Reumatologia e Senologia. Ed inoltre esami di laboratorio con relativo Punto prelievo in grado di eseguire tutte le Analisi cliniche, con refertazione nelle 24 ore per gli esami definiti di routine. Diagnostica per immagini, interventi di chirurgia estetica, medicina estetica e pacchetto moc prevenzione donna.