Federalberghi Riccione, l'ora della verità: albergatori chiamati al voto, ecco tutti i candidati in corsa

Federalberghi Riccione si ritrova martedì 4 giugno alle 15,30 presso la sala congressi dell'Hotel Corallo per il rinnovo degli organi amministrativi per il prossimo quinquennio 2024-2029. I soci che si sono candidati sono i seguenti in ordine alfabetico. Consiglio direttivo: Amati Stefano (Hotel Carignano 3*); Amedei Laura (Hotel Polo 3*); Baldoni Saskia (Hotel Diamond 4*); Bargellini Andrea (Hotel Sorriso 1*); Berlini Giorgia (Hotel Balaton 3*); Bertozzi Stefano (Hotel Golf 3*); Bossoli Erika (Hotel Nazionale 2*); Burioni Giaco (Hotel Roma 4*); Ciavatta Andrea (Hotel Antibes 3*); Falzaresi Andrea (Club Family Hotel 3*); Ferri Cinzia (Hotel Imperiale 2*); Fortunato Giorgio R. (Hotel Eliseo 3*); Leardini Gabriele (Hotel Select 4*); Leardini Rita (Hotel Lungomare 4*); Manduchi Antonio (Hotel Midi 1*); Montanari Claudio (Hotel Adlon 3*); Montanari Mauro (Hotel Atilius 3*); Palladino Lina (Hotel Arizona 3*); Semprini Antonella (Hotel Cà Bianca 3*); Tomassini Daniele (Hotel Vergilius 3*); Turci Silvano (Hotel Corallo 4*).

Revisori dei conti: Bianchini Bruno (Hotel Camay 2*); Righetti Marco (Hotel Amati 2*); Visani Bianchini Massimo (Hotel Ideal Bianchini 3*).

Probiviri: Bertozzi Stefano (Hotel Golf 3*); Capelli Jacopo (Hotel Fantasy 3*); Cimino Alessandra (Hotel Iride 2*); Guagnelli Monia (Hotel Ardea 3*); Manduchi Antonio (Hotel Midi 1*).

A questo elenco si potrebbero aggiungere candidati dell’ultima ora.

E' possibile per ogni socio esprimere fino ad un massimo di 12 preferenze per i consiglieri, 3 per revisori e probiviri. Ogni socio può essere portatore al massimo di 2 deleghe. Come riportato in statuto, all'interno del Consiglio Direttivo dovrà essere presente almeno un socio per ogni categoria 1,2,3,4/5. Risulteranno eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti, in caso di parità viene eletto il socio più giovane. Il presidente sarà nominato tra i 12 eletti al primo consiglio direttivo.