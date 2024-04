Federalberghi Riccione organizza un corso di formazione gratuito per gli aspiranti animatori turistici

Federalberghi Riccione ha organizzato un corso di formazione gratuito dedicato agli aspiranti animatori turistici. Il corso è progettato per formare professionisti capaci di intrattenere e arricchire l'esperienza degli ospiti in hotel e villaggi turistici. L'animatore turistico è una figura poliedrica che necessita di competenze in musica, teatro, giochi, cabaret e scenografia. Le attività dell'animatore possono spaziare dalla progettazione e organizzazione di eventi, alla conduzione di attività ludiche come giochi, gare, spettacoli, feste a tema e sport dilettantistici. Il corso mira a sviluppare le capacità organizzative e creative indispensabili per eccellere in questa professione.

I partecipanti avranno l'opportunità di apprendere dalle migliori pratiche del settore e di mettere in pratica le proprie competenze attraverso esercitazioni pratiche e stage formativi. Il corso sarà tenuto da docenti esperti e qualificati nel campo dell'intrattenimento turistico, che condivideranno la loro esperienza e competenza con i partecipanti. Le lezioni inizieranno il 14 maggio e termineranno il 7 giugno, per un totale di 64 ore con orari dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30: Il corso di terrà presso la sede di Federalberghi Riccione in viale San Martino 51.

Le iscrizioni al corso sono aperte e i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni e per procedere con l'iscrizione, è possibile visitare il sito blog.federalberghiriccione.it (corsi in partenza) entro il 2 maggio. Federalberghi Riccione è entusiasta di offrire questa opportunità formativa e di contribuire alla crescita e al successo dei futuri animatori turistici della Romagna.