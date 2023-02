Federalberghi Riccione promuove il corso gratuito per diventare "addetto al cocktail"

Federalberghi Riccione per sviluppare le conoscenze dei collaboratori degli Hotel, ha organizzato un percorso formativo per creare una figura specializzata che si occupi di gestire il bar in modo più efficiente e professionale. Si tratta di un corso di 20 ore gratuito dal titolo “Addetto ai Cocktail” rivolto ai dipendenti degli Hotel soci di Federalberghi Riccione e Misano Adriatico tenuto dal Bartender professional Aibes Giuseppe Annunziata.

Il docente partirà dalla conoscenza delle attrezzature, del setup, della bottigliera e del banco bar, per poi insegnare le tecniche di miscelazione, di costruzione ragionata di un Drink, vendita, fino ad arrivare al controllo dei costi e alla realizzazione di una Drink list. Sono state programmate 2 edizioni del corso per un totale di 40 partecipanti. Le lezioni si svolgono presso il bar Brillo di Riccione che ha messo a disposizione spazi e attrezzatture per realizzare al meglio le preparazioni previste. Il percorso formativo è organizzato da Federalberghi Riccione in collaborazione con gli enti di Formazione Iscom Rimini, Agsg e Federalberghi Misano Adriatico, finanziati dall’Ente Bilaterale Unitario Regionale. Partner tecnico Food & Drink Consulting di Riccione.