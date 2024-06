Federalberghi Riccione, il ribaltone è servito. C'è il nuovo consiglio, Ciavatta e Montanari record di voti

Si apre una nuova era per la Federalberghi di Riccione. Nella giornata di martedì 4 giugno, con esito delle votazioni giunto in prima serata, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo. Gli albergatori erano chiamati alle urne per il rinnovo delle cariche associative ed è arrivato un vero e proprio ribaltone: la cordata guidata da Andrea Ciavatta e Claudio Montanari ha fatto registrare una vittoria schiacciate, portando in consiglio dieci membri sui dodici posti a disposizione. Le elezioni si sono svolte durante il pomeriggio nella sala dell’Hotel Corallo e la partecipazione è stata sentita: 115 albergatori hanno votato in presenza, più 117 le deleghe.

Questo il risultato degli eletti: Andrea Ciavatta, 113 preferenze, Claudio Montanari 108. Della loro cordata entrano a far parte del direttivo anche Daniele Tomassini (94), Saskia Baldoni (93), Antonella Semprini (92), Lina Palladino (90), Andrea Bargellini (90), Giorgia Berlini (87), Cinzia Ferri (85) e Mauro Montanari (84). Il consiglio viene completato da Rita Leardini (86) e Giorgio Fortunato (84). Ora il nuovo consiglio è chiamato a riunirsi e a eleggere la figura del nuovo presidente dopo il percorso di Bruno Bianchini: in pole position ci sarebbe Claudio Montanari. In alternativa Andrea Ciavatta.

Il nuovo corso di Federalberghi Riccione punta a una svolta, gli intenti del nuovo gruppo entrato in maggioranza erano stati spiegati alla vigilia del voto “Crediamo in una associazione indipendente che sappia confrontarsi alla pari con tutti gli interlocutori e soprattutto con l’amministrazione in carica”.