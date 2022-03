Federconsumatori apre uno sportello a favore dei rifugiati ucraini per ottenere il permesso di soggiorno

Alla luce della gravissima situazione internazionale, e considerando l'aumento esponenziale di persone in fuga dai territori coinvolti nel conflitto russo - ucraino, che andranno ad aggiungersi a quelli provenienti dagli altri paesi già in guerra in altre zone del mondo, Federconsumatori Rimini ritiene doveroso mettersi a disposizione per fornire un servizio di informazione ed eventuale assistenza per il permesso di soggiorno o la richiesta di protezione.

"Il rinascere di nazionalismi e imperialismi sta soffiando da tempo in Europa - dice Federconsumatori -. E’ inaccettabile questo braccio di ferro per espandere le proprie aree di influenza nel mondo senza alcuno scrupolo né rispetto per l'incolumità e la sofferenza delle popolazioni coinvolte. L’Invasione Russa e la guerra in Ucraina mette a rischio la pace mondiale, sta producendo gravissime conseguenze in termini di vite umane ed un esodo enorme di popolazione di grandi proporzioni che va ad aggiungersi ai tanti milioni di persone che fuggono da altri scenari di guerra sparsi per il mondo".

Per richiedere un appuntamento presso i nostri sportelli contattare il numero 0541.779989 o il 347.2686392 attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivere a segreteria@federconsumatoririmini.it.