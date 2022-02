Federica Foschi è la nuova direttrice dei musei di Montescudo – Monte Colombo

Federica Foschi di Santarcangelo è il nuovo Direttore dei Musei Comunali. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali e specializzata in Beni Demoantropologi, è la curatrice museale presso i Musei Comunali di Santarcangelo – MET Museo Etnografico e il MUSAS Museo Storico Archeologico. Ha già un legame con Montescudo-Monte Colombo, perché nel 2003 ha collaborato all’allestimento del Museo Etnografico di Valliano, con successiva cura del Catalogo del Museo. “Ritengo che Montescudo-Monte Colombo abbia un ricchissimo patrimonio culturale - che deriva dalla storia della comunità - inserito in un contesto paesaggistico di grande valore. “ Tre sono le parole che mi hanno colpito nel visitare il Museo etnografico di Valliano e il Museo della Pace di Trarivi - ha continuato Federica Foschi - memoria delle persone che hanno vissuto e che vivono il territorio; partecipazione della comunità, che vuol dire recuperare la storia, farla propria e trasmetterla; pace, parola per nulla scontata, che proprio dal museo di Trarivi scaturisce”.

Memoria, storia e partecipazione sono quindi le tre espressioni che accompagneranno il programma del 2022 per i Musei di Montescudo – Monte Colombo, con l’obiettivo di creare un MUSEO DIFFUSO, che comprenda non solo i due Musei, ma anche i luoghi dell’artigianato locale: la bottega delle ceramiche a Santa Maria del Piano e la stampa su tela nel torrione di Monte Colombo.

Per l’anno in corso l’obiettivo è quello di rientrare nel sistema regionale e nazionale, facoltà concessa a tutti i Musei, come i nostri, che non si sono accreditati entro gennaio. Inoltre, nel 2022, ci prefiggiamo di operare sulle seguenti tematiche: aggiornamento dei documenti, promozione e comunicazione anche digitale attraverso l’apertura di canali social, partecipazione ai bandi regionali, ministeriali (MIBACT) ed europei. Inoltre saranno organizzati incontri con gli assessorati alla scuola e al turismo, con le scuole e gli insegnanti. Infine avverrà la messa a punto di un calendario annuale di iniziative ed incontri, performance artistiche, musicali, durante i quali sarà promossa la creazione di momenti per l’artigianato locale quali le giornate del FAI, la Giornata della Liberazione (25 aprile), le Fattorie aperte (maggio), la Giornata internazionale dei Musei (maggio), le Giornate del Patrimonio (settembre).