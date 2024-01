Federica Pellegrini è diventata mamma, messaggio da Riccione: "Auguri dalla vostra seconda casa"

Federica Pellegrini è diventata mamma. Lei e il marito, Matteo Giunta, hanno condiviso la prima foto in tre su Instagram. Federica è distesa sul letto con in braccio la piccola mentre Matteo, che ha scattato il selfie, si trova al loro fianco. Matilde, questo il nome scelto per la bimba, la loro prima figlia. Immediatamente è arrivato il messaggio di auguri da parte della Città di Riccione, località dove la campionessa spesso ha vissuto non solo per gli allenamenti e le gare allo stadio del Nuoto, ma anche per momenti di svago e conviviali. “Benvenuta Matilde”. Daniela Angelini Sindaca di Riccione rivolge le congratulazioni della Città di Riccione a mamma Federica Pellegrini e papà Matteo Giunta. “Un grande abbraccio ai genitori e alla piccola Matilde da Riccione, la vostra seconda casa”. Riccione, nel 2021, aveva conferito a Federica Pellegrini la cittadinanza onoraria.