Federica Pellegrini si racconta a Rimini Wellness: "Trovare il giusto equilibrio è la chiave di tutto"

“Prendersi cura di sé come donna e non solo come atleta è la chiave di tutto, è fondamentale per performare in ogni ambito nella vita”: questa la raccomandazione che la leggenda del nuoto italiana Federica Pellegrini rivolge al pubblico di RiminiWellness, la manifestazione di Italian Exhibition Group in corso alla fiera di Rimini e sulla Riviera fino a domenica 2 giugno. Nel corso dell’intervista condotta da Francesca Pietra – direttrice della rivista Starbene - sull'importanza di mantenere un equilibrio personale quando si vive uno stile di vita attivo, conciliando salute mentale, allenamento fisico e agenda piena, Federica Pellegrini ha sottolineato l’importanza di ”avere un proprio ‘centro’ in cui riconoscersi. Questo per me è stata una chiave di volta nei periodi di allenamento più intenso, un training autogeno che mi portava a cambiare alcune cose nella mia vita per ritrovare l’equilibrio necessario per poter nuotare come volevo io, senza condizionamenti negativi. Infine, un consiglio alla platea presente in fiera a Rimini radunatasi nella Wellness Arena per assistere all’incontro con la campionessa: “Il consiglio che do è di ritagliarsi ogni giorno anche solo 5 minuti per noi stessi per mantenere l’equilibrio”.

Stati generali del fitness

Le palestre del futuro saranno sempre più tecnologiche. Attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale sarà possibile monitorare e aggiornare le schede di allenamento in base alla fruizione dei macchinari e dello stile di vita individuale. Questo uno dei temi principali emersi dal convegno “La palestra del futuro, tra competenze umane e tecnologie digitali”, la seconda sessione degli Stati Generali del Fitness e del Wellness in scena nel secondo giorno di RiminiWellness.

Al netto del ruolo della tecnologia, la socialità rimane comunque un elemento insostituibile. “Il nome RiminiWellness è specchio del cambiamento: qui e trova spazio una popolazione che non vuole essere ‘fit’, ma che è alla ricerca di benessere a 360 gradi” spiega Federico Schena, presidente Conferenza Nazionale delle Scienze Motorie. “L’intelligenza artificiale in questo settore sarà davvero utile solo se funzionale ad allargare la platea delle persone che scelgono di fare dello stile di vita sano una scelta. Solo 50 anni fa molti mestieri erano basati sull’attività fisica, oggi invece il movimento deve essere fatto per scelta. In Italia oggi contiamo 45 sedi e 100.000 laureati, un numero importante di persone che a diversi livelli si occupano di attività fisica: abbiamo bisogno delle palestre per applicare la scienza, la stessa che ha portato l’Italia all’avanguardia nelle scienze motorie”.

Il benessere in ufficio

Negli ultimi anni sempre più aziende stanno adottando strategie per integrare attività sportive e promuovere il benessere dei dipendenti direttamente sul luogo di lavoro. Nel secondo giorno di RiminiWellness 2024, la terza sessione degli Stati Generali del Fitness e del Wellness, intitolata “Il benessere in ufficio e nei luoghi di lavoro”, ha illustrato come i dati dimostrino che questo approccio si traduce in un ritorno in termini di produttività e fedeltà all’azienda soprattutto tra le generazioni più giovani. Roberto Sciarra, general manager OneOnOne, ha affermato: “Mentre 20 anni fa era un deserto, adesso il benessere è un driver, e il motto è: produco di più e mi assento meno”, e chiosa: “si sta investendo nel wellbeing a livello europeo e a tutti i livelli con la costituzione di un tavolo verde di confronto sul tema”. La sessione è stata moderata da Luigi Angelini, coordinatore di RiminiWellness OFF; con Alessio Carciofi, docente di corporate wellness, Michele Loperfido di Wellhub; Deborah Zagari, people engagement director Avvale; Giuseppe Ingenio, partnership&marketing manager RSG Group; Federica Fiore, HR Business partner Italy and Southern Europe Haleon; Sara Baldin, personal trainer OneOnOne.