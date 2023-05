Federico Fellini conquista il The Telegraph, per il quotidiano inglese Rimini tra le 30 migliori vacanze

L’Emilia-Romagna del gran cinema con Federico Fellini, e del buon cibo sono per The Telegraph due fra le 30 migliori vacanze in Italia. Le proposte - un itinerario tra Rimini e Parma alla scoperta della vita personale e professionale del Maestro riminese a 30 anni dalla sua scomparsa, e l'Emilia-Romagna delle eccellenze enogastronomiche – sono state consigliate dalla giornalista Kiki Deere nell’articolo “30 of the greatest Italian holidays” (“30 delle migliori vacanze italiane”), apparso sabato 29 aprile nel prestigioso quotidiano del Regno Unito (734 mila utenti nella versione cartacea e 27 milioni di utenti mensili nelle sue versioni online e mobile, a pagamento).

Il 2023 è l’anno delle celebrazioni del noto regista Federico Fellini e delle sue grandi pellicole come “Amarcord” (uscito nelle sale 50 anni fa), “I vitelloni” (che quest’anno compie 70 anni), “8½” e “E la nave va” (che spengono rispettivamente 60 e 40 candeline). Buon punto di partenza di questa vacanza in Emilia-Romagna, è la visita al “Fellini Museum” di Rimini, suggerisce la reporter, unico Museo Diffuso che si struttura a Rimini in tre spazi distinti, Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta. L’ingresso al Museo è inserito in un pacchetto di due giorni organizzato da Visit Rimini, Destination Management Company di Rimini.

Per un approfondimento ulteriore, si può salire la Via Emilia fino a Parma, dove fino al 2 luglio - prosegue Deere nell’articolo – la Fondazione Magnani Rocca di Parma ospita la mostra speciale “Fellini. Cinema è Sogno”. Un omaggio al Maestro attraverso l’esposizione di costumi di scena, locandine dei film, disegni di Fellini, oltre a rare fotografie d’epoca.

Parma Capitale della Food Valley e delle specialità enogastronomiche è oggetto della seconda proposta che vede protagonista l’Emilia-Romagna. Una vera e propria “incursione nell'enogastronomia d'eccellenza regionale, cuore goloso dell'Italia”, afferma Kiki Deere, dove “Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Aceto Balsamico Tradizionale e lasagne sono di casa”.

Un tour nell’Emilia del gusto, in compagnia della chef, scrittrice e personaggio televisivo Valentina Harris, che include una lezione di pasta fresca e la visita ai mercati e ai produttori locali, per conoscere il “dietro le quinte” della lavorazione di queste specialità. Senza dimenticare, conclude la giornalista, “la visita a gallerie e musei rinvigorita da pranzi e cene in ristoranti tradizionali”. Anche qui un riferimento al pacchetto, proposto da Kirker Holidays.