Federpreziosi lancia l'allarme sulla sicurezza: "Gli ultimi gravi episodi aumentano la preoccupazione"

A lanciare un grido di allarme sulla sicurezza a Rimini è Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi-Confcommercio, che dopo una serie di preoccupanti episodi di criminalità avvenuti in città, oltre a fare un plauso alle forze dell'ordine per i loro interventi, fa una serie di riflessioni sulla situazione. “È un dispiacere enorme apprendere dalle cronache che sul nostro territorio nel giro di pochi giorni sono accaduti episodi di delinquenza gravi – dice Banchetti - come le rapine messe a segno ai danni di una signora aggredita in strada per strapparle la catenina e addirittura in casa di una rappresentante delle istituzioni locali, con persone minacciate di consegnare soldi e oggetti di valore attraverso le armi. Episodi che aumentano la preoccupazione e che devono fare alzare il grado di attenzione, anche in vista dell’imminente stagione balneare. Apprezziamo il lavoro e l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine e ringraziamo le donne e gli uomini in divisa per quello che fanno ogni giorno. È anche per migliorare il loro lavoro che riteniamo fondamentale un aumento adeguato e strutturale degli organici delle forze dell’ordine sul territorio e non solo nei periodi di maggiori flussi turistici sulla nostra Riviera.

"Noi commercianti, che viviamo la città tutto il giorno e attraverso i nostri negozi - prosegue il presidente di Federpreziosi-Confcommercio della provincia di Rimini - siamo sentinelle di ciò che accade in strada, autentici presìdi di luce e sicurezza, continuiamo a fare la nostra parte affiancando istituzioni e forze dell’ordine per quello che ci compete. Perché nessuno deve sentirsi escluso da un potenziale aiuto contro gli episodi di criminalità. Come Federpreziosi-Confcommercio da anni siamo al fianco delle istituzioni per l’integrazione delle telecamere pubbliche e private abbiamo recentemente consegnato all’assessore comunale alla Sicurezza, Juri Magrini, il Protocollo d’Intesa firmato a livello nazionale con il ministero dell’Interno e territoriale con il Prefetto di Rimini per la videosorveglianza integrata tra le attività commerciali private e le forze dell’ordine. Un impegno che continuiamo a caldeggiare, auspicando che tutte le attività si dotino di questi sistemi di ultima generazione. L’impegno del Comune di Rimini nella videosorveglianza del territorio, con numerosissime telecamere accese sulle strade e nei luoghi più sensibili, è sicuramente un deterrente e un ausilio alle indagini. Siamo certi che la strada da percorrere sia questa e continuiamo ogni giorno a fare la nostra parte, ma da cittadini e commercianti vorremmo avere anche rassicurazioni su un aumento degli organici delle forze dell’ordine perché riteniamo che un controllo capillare possa migliorare ulteriormente la situazione. Evitare la percezione di un clima di insicurezza aiuterà tutti, in primis chi ci abita, ma anche il turismo e l’economia legata al commercio di un territorio che finalmente guarda con fiducia al futuro dopo gli ultimi anni difficili tra pandemia, rincari indiscriminati e danni da alluvione. Tutti insieme, dalle istituzioni ai privati, possiamo fare la nostra parte”.