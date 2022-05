Il Questore Lavezzaro: "I dati non sono confortanti, nel 2022 già 4 casi di ammonimento domestico"

Dopo nemmeno un mese, un secondo caso di femminicidio. La città è attonita. Incredula. Di fronte a tanta violenza. Il nuovo Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro aveva partecipato, proprio il giorno precedente all'episodio di via Dario Campana, a un convegno organizzato dal Comune di Rimini. Un incontro pubblico dal titolo “La gelosia non uccide. Femminicidio e violenza di genere”. “Ci troviamo purtroppo di fronte a dati non confortanti – dice il questore Rosanna Lavezzaro -, le statistiche sono in netto rialzo. Da una nostra statistica interna emerge come nel 2019 e nel 2020 a Rimini non si erano riscontrati casi di ammonimento per violenza domestica, i casi sono saliti a un episodio nel 2021 e nel 2022 siamo già a 4 casi”.

Il Questore promette massimo impegno, attenzione e sensibilità su questa tematica, legata alla violenza nei confronti delle donne. “Abbiamo innalzato negli operatori la sensibilità e l’attenzione su questi punti. C’è una questione che va disinnescata, il fallimento per un uomo in una relazione può diventare anche un problema di identità. E’ necessario guardare al fenomeno da un’altra prospettiva, perché spesso nella donna non c’è consapevolezza di correre un rischio, di rischiare di arrivare fino a quel punto, per questo motivo verifichiamo le telefonate di casi che si presentano ai nostri operatori e che chiedono aiuto ai numeri di emergenza. Proprio per cercare di intervenire per tempo. Nel caso in questione non si era riscontrato prima alcun elemento per un epilogo di questo genere”.