Tragedia di via Rossini, la sindaca di San Mauro: "Sconvolta come tutta la nostra comunità"

"Una tragedia che ha sconvolto la nostra comunità, l'omicidio suicidio a Bellaria che vede coinvolti due cittadini sammauresi". Inizia così un post, diffuso sulla propria pagina Facebook, della sindaca di San Mauro Luciana Garbuglia sulla tragedia che nel pomeriggio di sabato si è consumata in un parcheggio di Bellaria.

"A volte pensiamo di essere immuni a questi episodi di violenza sulle donne, invece siamo tutti coinvolti. La violenza viene vista come unica modalità per risolvere i conflitti, l'unica soluzione per non accettare rifiuti. Ci siamo tanto adoperati per sostenere i centri antiviolenza, ma mi rendo conto che è una emergenza che ci deve vedere ancora più impegnati,soprattutto per diffondere una cultura del rispetto e della parità e per far capire che è possibile denunciare e trovare sostegno e risposte da parte dei centri antiviolenza ( nel nostro territorio è attivo lo Sportello Alba)" dice la sindaca di San Mauro Pascoli.

"Sentite condoglianze alla famiglia di Oriana Brunelli, una moglie, una mamma e una nonna strappata ai suoi affetti più cari dalla lucida violenza premeditata di Vittorio Capuccini. Tra poco andrò dalla famiglia per esprimere cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità".