Un altro femminicidio dopo neanche un mese, rabbia e sgomento: "Non temete di denunciare"

Un?altra donna uccisa per mano del marito a Rimini, l?ennesimo femminicidio a poche settimane dall?ultimo tragico caso porta rabbia e sgomento in città. Neanche un mese fa, il 23 aprile scorso, si era verificato un altro assassinio di una donna per mano del marito, a Viserba. "Con ogni mezzo a nostra disposizione dobbiamo poter fermare questo fenomeno inaccettabile che sta pesantemente segnando la nostra società. Le donne non devono avere paura a denunciare perché a sostenerle c?è una forte rete di protezione e prevenzione creata dai centri antiviolenza e sostenuta dalle istituzioni e dalle forze dell?ordine", commenta Emma Petitti, presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna .

Che continua: "C?è poi un grande tema culturale che dobbiamo saper affrontare che riguarda lo sradicamento della cultura patriarcale e della prevaricazione degli uomini sulle donne diffusa in vari contesti sociali. Facciamo rete tra tutte e tutti, istituzioni, associazioni, pubblico e privato, e stringiamoci attorno alle donne e ai loro figli perché, come ci racconta il caso di oggi, c?è anche un grande tema legato alla violenza assistita, che coinvolge i minori che vivono quei contesti violenti".