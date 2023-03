Fermato coi documenti falsi, arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato dai carabinieri di Rimini, con l'accusa di false attestazioni a pubblico ufficiale, un 53enne trovato in possesso di documenti falsi. L'uomo, nel pomeriggio di domenica, era stato notato da una pattuglia dell'Arma mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della stazione ferroviaria e i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo. Appena mostrata la carta d'identità, alle divise è bastata un'occhiata per capire che si trattava di un falso e hanno portato il 53enne in caserma per ulteriori accertamenti. Qui è emersa la sua vera identità e, allo stesso tempo, è scattato l'arresto. L'uomo è stato processato lunedì mattina per direttissima.