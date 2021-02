Fermato dalla polizia esibisce documenti falsi, non era la prima volta

Un cittadino moldavo di 22 anni è stato arrestato dalla polizia di Como per aver esibito una carta d'identità totalmente contraffatta. L'arresto è avvenuto mercoledì scorso, durante un mirato servizio di controllo del territorio disposto dal questore di Como, da parte di personale del reparto prevenzione crimine Lombardia della polizia di Stato, coordinato da ufficiali di polizia giudiziaria della Questura di Como, che ha proceduto al controllo dell'uomo presso il bar della stazione di Erba. Il 22enne, domiciliato nel comune di Erba, ha esibito come documento di riconoscimento una carta d'identità apparentemente rumena. Gli operatori, tramite ausilio di personale in forza alla polizia locale del Comune di Como, hanno proceduto a una perizia dettagliata, finalizzata all'accertamento della genuinità dello stesso. La perizia ha però provato come il documento fosse del tutto contraffatto, e quindi l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Posto a disposizione del Tribunale di Como, che ha disposto il suo giudizio con rito direttissimo celebrato nella mattinata di ieri, l'uomo ha patteggiato una pena detentiva di un anno e sei mesi con sospensione della stessa. Da ulteriori accertamenti è emerso inoltre che l'arrestato non era nuovo a reati del genere ed era stato già condannato a 1 anno di reclusione per lo stesso delitto, commesso nel comune di Rimini. Dopo il processo, l'uomo, in condizione di clandestinità, è stato posto a disposizione del locale Ufficio Immigrazione, che ha provveduto a notificargli un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal questore di Como. Il provvedimento è stato seguito nella giornata di oggi mediante il suo accompagnamento alla frontiera aerea presso l'aeroporto di Milano Malpensa per il successivo imbarco su un vettore aereo che procederà al suo rimpatrio.