Fermato per un controllo in autostrada gli agenti scoprono che era un ricercato

Un normale controllo da parte della polizia autostradale di Forlì, che ha intercettato un camion al casello di Rimini sud dell'A14, ha permesso di arrestare un ricercato. A finire in manette è stato un 38enne straniero che, partito dal comasco, era diretto nell'anconetano per consegnare dei pannelli di plastica. Fermato nel tratto riminese dell'autostrada, al momento di identificarlo sono scattati gli allarmi nel database delle forze dell'ordine. Il camionista, infatti, risultava essere ricercato su mandato della Procura presso la Corte d'Appello di Torino in quanto deve scontare una pena definitiva di 1 anno e 4 mesi per furto. Portato negli uffici della Stradale per le pratiche di rito, al termine degli accertamenti il 38enne è stato trasferito nel carcere di Forlì.