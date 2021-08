Fermato per un controllo l'automobilista mostra una patente falsa

Domenica sera, alle 23.30 circa, una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare era impegnata nel controllo del territorio, quando ha intimato l'alt ad una Ford Fiesta in marcia a Savignano, sulla via Emilia. Alla guida un cittadino cinese di 52 anni residente a Rimini. L'uomo ha esibito una patente di guida italiana che, ad un controllo più approfondito, è risultata contraffatta. E' scattato il sequestro della patente falsa e l'uomo è stati denunciato a piede libero e sanzionato per guida senza patente, agli agenti ha poi ammesso di essersela procurata da un connazionale a Bologna.