Fermato per un controllo, nelle tasche del giovane spunta la droga pronta per lo spaccio

Un ragazzo, che nel cuore della notte si aggirava per le strade di Riccione, ha insospettito una pattuglia della polizia di Stato che lo ha fermato per un controllo. Il giovane, risultato essere un albanese 18enne, era stato notato dagli agenti in viale Dante intorno alle 3, Al momento di fornire le proprie generalità è apparso molto nervoso tanto da spingere il personale della Questura a un controllo più approfondito che ha avuto esito positivo. Nell tasche de 18enne, infatti, sono spuntati 22 grammi di hashish pronti per lo spaccio. Lo stupefacente è fruttato al giovane una denuncia a piede libero.