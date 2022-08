Feroce rapina sulla passeggiata, il titolare del negozio finisce in pronto soccorso

E' stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso il titolare bengalese di un negozio lungo viale regina Margherita che, nella prima serata di lunedì, è stato aggredito e picchiato da tre malviventi. La vittima, secondo quanto ricostruito, intorno alle 20 aveva sorpreso uno dei giovani che cercava di rubare la merce esposta sugli scaffali ed è intervenuto per bloccarlo. In soccorso del ladro sono arrivati altri due complici che per liberare l'amico non hanno esitato a prendere il negoziante a calci e pugni per poi fuggire a gambe levate mentre, sul posto, sono accorse le pattuglie della polizia di Stato e un'ambulanza. Il ferito è stato trasportato all'Infermi per essere medicato e, al momento, sono in corso le ricerche dei tre malviventi.